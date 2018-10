publié le 15/10/2018 à 06:45

Alexis Corbière est l'invité de RTL lundi 15 octobre, et ce alors que le remaniement du gouvernement se fait toujours attendre. Près de deux semaines après la démission de Gérard Collomb, le remaniement est attendu pour ce début de la semaine. L'opposition a pointé depuis des jours des hésitations et désaccords au sommet de l'État.



"La non-annonce du remaniement ministériel montre une faiblesse et une incapacité du gouvernement à rassembler autour de lui", avait estimé le 11 octobre dernier le député de la France Insoumise. Il réagira à cette situation, alors que les soutiens d'Emmanuel Macron ont fait hier l'éloge de la lenteur.

Guetté depuis des jours, considéré comme quasiment acquis dès mardi dernier, le dénouement de ce remaniement, qui va toucher plusieurs postes ministériels, pourrait être une question d'heures. Une fenêtre de tir s'ouvre d'ici la prochaine session de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale mardi à 15 heures.



