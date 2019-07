publié le 29/07/2019 à 13:54

Alexandre Benalla disait l'avoir "perdu" mais les enquêteurs ont retrouvé son téléphone et mis au jour d'anciens messages supprimés. Ces échanges entre l'ex-chargé de mission et l'Élysée reviennent sur le fameux épisode de la Contrescarpe à Paris.

"Monsieur le Président, hier après-midi j’ai été invité par la Préfecture de Police à observer de l’intérieur la manifestation du 1er mai, j’ai donc été équipé d’un casque et intégré à une équipe de policiers en civil et accompagné par un major de police. En fin d’après-midi nous nous sommes retrouvés place de la Contrescarpe, où la situation a plus que dégénéré, je ne me suis alors pas cantonné à mon rôle d’observateur (…) La scène assez violente a été filmée et même si on ne m’identifie pas très nettement je suis reconnaissable. Cette vidéo tourne actuellement sur les réseaux sociaux. Alexandre."

Ce message, révélé par Le Monde, Alexandre Benalla l'aurait envoyé à Emmanuel Macron quelques heures après l'incident, dans la nuit du 1er au 2 mai 2018. Le lendemain matin, il l'a transféré à Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée.



Des messages de soutien reçus

D'autres messages ont été mis au jour. Parmi eux, des mots de soutien à Alexandre Benalla. "Tous des cons Alexandre sois zen et fort c’est le patron qui décide et à 30 000 kilomètres (Emmanuel Macron se trouvait alors en voyage officiel en Australie) il ne décide rien te concernant", écrivait Jean-Luc Minet, le commandant militaire en second de la présidence de la République, le 1er mai. "Merci pour ton soutien", avait répondu le chargé de mission, avant d’effacer soigneusement cet échange.

Un téléphone "perdu" toujours actif

Le 21 juillet 2018, Alexandre Benalla affirmait en garde à vue qu'il avait "perdu" son téléphone et qu'il ne souhaitait "pas donner d'éléments sur ce téléphone". Les données de ce portable personnel auraient été conservées "sur une clé USB", avait-il précisé le 5 octobre 2018, mais il devait encore la trouver dans ses affaires. Le 19 février 2019, il avait finalement expliqué que la clé USB "s'était perdue dans des déménagements successifs".

Les enquêteurs sont parvenus à mettre la main sur le téléphone et on découvert qu'il était toujours actif alors qu'il était censé être "perdu". En effet, le 22 juillet 2018 à 22h01, Alexandre Benalla est entré en correspondance via ce même appareil avec le chef de cabinet de Brigitte Macron, Pierre-Olivier Costa.