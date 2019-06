Benalla aurait envoyé un message à Macron après l'épisode de la Contrescarpe

publié le 04/06/2019 à 15:45

Les relations entre Emmanuel Macron et Alexandre Benalla continuent d'intriguer. Dans un livre intitulé Benalla, la vraie histoire, Sophie Coignard dévoile les dessous du 1er mai 2018. Alexandre Benalla s'en prend violemment à un couple de manifestants place de la Contrescarpe, à Paris.



D'après des extraits exclusifs du livre, publiés par L'Express, "dans la soirée", Alexandre Benalla va envoyer un message à Emmanuel Macron : "Monsieur le Président, Hier après-midi, j'ai été invité par la Préfecture de Police à observer de l'intérieur la manifestation du 1er mai, j'ai donc été équipé d'un casque et intégré à une équipe de policiers en civil et accompagné par un major de police".

Dans son message, celui qui est à l'époque chargé de mission à l'Élysée raconte : "En fin d'après-midi, nous nous sommes retrouvés place de la contrescarpe, où la situation a plus que dégénéré, je ne me suis alors pas cantonné à mon rôle d'observateur et ai porté assistance aux policiers présents qui essayaient d'interpeller deux personnes ayant jetés des projectiles et violenté les policiers en civil. La scène assez violente a été filmée et même si l'on ne m'identifie pas très nettement je suis reconnaissable. Cette vidéo tourne actuellement sur les réseaux sociaux. Alexandre".

En janvier 2019, Le Canard Enchaîné dévoilait qu'Alexandre Benalla et Emmanuel Macron s'étaient échangés des textos, après le licenciement du chargé de mission, de l'Élysée. Une information confirmée par l'Élysée qui avait indiqué qu'ils s'étaient écrits mais "de manière laconique".