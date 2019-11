publié le 07/11/2019 à 08:24

L’ancien conseiller "très spécial" d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla sort un livre, ce jeudi 7 novembre, Ce qu’ils ne veulent pas que je dise. Il raconte sa vie, y défend Emmanuel Macron et dézingue l’entourage du chef de l’Etat. Alexandre Benalla est en train de devenir le troll du quinquennat...

Un troll, c’est un personnage malfaisant dont le premier but est de perturber tous les échanges sur internet en multipliant les messages sans intérêt. Alexandre Benalla est un expert. Il a trollé le quinquennat d’Emmanuel Macron, avec une vidéo célèbre, quand il a joué au policier dans une manifestation le 1er mai 2018.

Ce qui lui vaut plusieurs mises en examen. Se prendre pour un policier, c’était une petite habitude chez lui. D’ailleurs le premier but de son livre est d’expliquer qu’il n’a pas fait ce jours-là, de faute. Ça c’était l’acte fondateur, le passage de l’ombre à la lumière. Et visiblement, la lumière Alexandre Benalla y a pris goût.

Une omniprésence

Il va donc falloir s’habituer à son omniprésence. Avec l’ancien homme à tout faire d’Emmanuel Macron, depuis quelques mois, il se passe toujours quelque chose. Alexandre Benalla fait une apparition est à la Fête de l’Humanité. Alexandre Benalla fait des selfies sur le marché de Saint-Denis. Alexandre Benalla interpelle publiquement ses contradicteurs. Alexandre Benalla commente l’actualité.

Cette suractivité sur les réseaux sociaux depuis quelques mois est quand on s’y plonge assez fascinante. Mais qu’est-ce que tout cela révèle ? Ceux qui l’ont côtoyé au plus près racontent qu'Alexandre Benalla est très égocentré. Ce n’est pas le seul certes, mais il a en plus un culot monstrueux.

Pas de surmoi, rien ne semble pouvoir l’arrêter. C’est ce qu’il a résumé à l’hebdomadaire Le Point : "Je suis parfois borderline". Borderline… il l’est presque tout le temps en fait. C’est parfois sympathique, quand il raconte les situations inextricables qu’ils démêlaient pour Emmanuel Macron. Le faire passer par les toits pour échapper à des manifestants ou trouver une salle de réception à l’Elysée pour dépanner les champions du monde de l’Equipe de France de football…

C’est toujours plus évasif quand il s’agit de ses vraies ennuis. Les embrouilles sur ses passeports, son coffre qui disparaît, son délit de fuite après un accident quand il était le chauffeur d’Arnaud Montebourg.

Candidat aux municipales à Saint-Denis ?

Borderline, il l’est aussi quand il se montre narquois avec les policiers et les juges qui enquêtent sur ses dérapages et ses activités. Souvent enfin, Alexandre Benalla fait des réponses complètement décalées. Il a une sacrée répartie et pas mal l’humour. A tel point qu’il l’a confié au Figaro, il a pris conscience "d’avoir suffisamment fait le clown".



Et donc Alexandre Benalla pense sérieusement à se présenter aux élections municipales à Saint-Denis, en région parisienne. Il y pense. Il y a un maire communiste sortant, un candidat La République En Marche, mais Alexandre Benalla a découvert dans cette ville, son incroyable popularité.



Si tous ceux avec qui il a fait des selfies votent pour lui, il a peut-être une chance. Emmanuel Macron n’en aura jamais fini avec Alexandre Benalla, c’est le troll de son quinquennat.