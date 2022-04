Affaire McKinsey : Pascal Praud dénonce un "vrai conflit d'intérêts"

Certains dénoncent un "scandale d'État". L'exécutif est accusé d'avoir multiplié les contrats avec des groupes privés de conseil, parmi lesquels McKinsey. L'État a dépensé plus d'un milliard d'euros en 2021 pour s'offrir les services du cabinet, récemment épinglé par le Sénat de ne pas avoir payé d'impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020.

Dans les Auditeurs ont la parole ce mercredi 30 mars, Christian pointe du doigt que des salariés de McKinsey, à titre individuel et bénévole, auraient participé à l'élaboration et à l'écriture du programme d'Emmanuel Macron en 2017. Par conséquent une fois arrivé au pouvoir, "même s'il y a des offres d'appels, on donne une préférence" à ce cabinet lors de la signature de contrats avec l'État.

Pour Pascal Praud, "ce qui est ennuyeux" c'est "la stratégie vaccinale définie par un conseiller de McKinsey alors que McKinsey a des intérêts avec Pfizer". Scandalisé, le journaliste dénonce "un vrai conflit d'intérêts" dans la mesure où "tu es conseil mais tu conseilles quelque chose qui peut servir des intérêts en l'occurrence financiers".

