ENQUÊTE RTL - Longs délais pour un passeport : y a-t-il des villes où il est plus rapide d'en obtenir un ?

Après deux années de crise sanitaire, l'envie de voyager se fait plus pressante et les demandes de pièces d’identité, longtemps à l'arrêt, sont en forte hausse. Conséquence : les délais de procédure explosent que ce soit pour une première demande ou un renouvellement.

Selon l’ANTS - en charge des pièces d'identités officielles - le délai de prise de rendez-vous avait augmenté jusqu’à "27 jours en janvier 2022, contre 11,5 jours fin mars 2021", voire plus dans les grandes villes.



Dans le détail, tout dépend de la taille des communes. Ainsi, il faut seulement un mois et demi d’attente pour obtenir un rendez-vous à Béthune dans le Pas-de-Calais, quand il faut attendre trois mois à Paris, Lille, Lyon et dans la plupart des grandes villes. La palme revient aux agglomérations de Pau et de Saint-Malo avec cinq mois d’attente.



L’Agence nationale des titres sécurisés qui gère la fabrication des passeports, est bien consciente que le délai s’est allongé. Il a presque été multiplié par trois par rapport à l’année dernière. La tendance, c'est : plus on habite dans une grande ville, plus ce sera compliqué

Des solutions mises en place par plusieurs villes

La baisse des demandes en 2021 et l'abandon du passeport dans le tiroir n'est pour autant pas la seule raison de cet embouteillage. Il y a également une importante demande pour les nouvelles cartes d’identité au format carte à puce. Une réforme qui participe aussi à ce bouchon, d'autant que le mois de mars est traditionnellement celui où on commence à penser aux grandes vacances…



Mais la raison principale bien sûr, c’est l’accalmie sur le front de la Covid-19, la réouverture des frontières, qui provoque cette surchauffe administrative. Pour faire face, le ministère de l’Intérieur a mis à disposition une centaine d’ordinateurs supplémentaires. La Mairie de Paris a décidé d’ouvrir ses permanences un samedi par mois et à Marseille, on a supprimé la sacro-sainte pause déjeuner des bureaux municipaux. Objectif suprême : tenter de sauver vos vacances