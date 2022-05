Comme RTL le révélait lundi 23 ma 2022, le PDG du groupe de courtage en assurances d'Assu 2000, Jacques Bouthier, a été mis en examen et incarcéré ce samedi 21 mai dans une enquête pour "traite des êtres humains" et "viols sur mineure". Il a d'ailleurs démissionné de son mandat de président. Invitée au micro de RTL ce mercredi 25 mai, la psychologue Sophia Ducceschi a expliqué les contours de l'emprise mentale subie par les victimes de Jacques Bouthier. Ces dernières étaient totalement prisonnières de cet homme et n'auraient pourtant pas tenté de fuir.

"L'emprise mentale" est un phénomène complexe à définir pour Sophia Ducceschi. "L'emprise c'est une perte d'une partie de soi-même. C'est une perte de sens critique et de discernement. Et c'est surtout une perte de la plupart de ses valeurs propres et de ses anciens repères", détaille la psychologue.

"C'est donc une partie de soi qui se tait au profit, souvent, d'un bénéfice. C'est-à-dire que les victimes ne sont pas choisies au hasard. En règle générale, ce sont des personnes qui traversent une période de fragilité dans leurs vies", explique-t-elle. Puis elle rajoute rapidement : "Attention, je ne dis pas que les personnes sous emprise sont des profils particuliers. Je pense que tout le monde, à un moment de sa vie, peut-être sous emprise mentale".

"Je vois l'emprise mentale comme une prison intérieure", illustre Sophia Ducceschi au micro de RTL. "L'emprise est aussi une dépendance. Une dépendance affective, une dépendance financière, une dépendance matérielle. C'est aussi une sécurité", continue la psychologue.

"Plus l'emprise a duré, plus ça va être long et difficile" de se défaire de l'emprise mentale prévoit la psychologue. Dans cette affaire, une des victimes serait âgée de seulement 14 ans. Un âge enfantin qui complique le travail de récupération du "soi personnel" selon la psychologue. "Quand l'emprise a commencé à l'adolescence, ou dans l'enfance, c'est d'autant plus difficile parce que les valeurs personnelles n'ont pas eu le temps d'être définies", analyse Sophia Ducceschi. La spécialiste conclut : "Le parcours d'une psychothérapie adaptée et spécialisée dans ces cas-là est une évidence".

