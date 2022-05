Le PDG d'Assu 2000, accusé de viols sur mineure, démissionne

Palais de justice de Paris, un relief représentant le blason de la justice et sa balance.

Le patron du groupe de courtage en assurances Assu 2000 Jacques Bouthier, mis en examen et incarcéré samedi dans une enquête pour "traite des êtres humains" et "viols sur mineure", a démissionné de son mandat de président, a indiqué le groupe, renommé Vilavi en janvier.

"Le groupe Vilavi prend acte de l'annonce de la démission de Jacques Bouthier de son mandat de Président, et de toutes ses activités et responsabilités au sein de l'entreprise", a-t-il indiqué, précisant que la conduite opérationnelle et commerciale du groupe est pour l'instant "assurée par l'équipe en place".

Jacques Bouthier a 75 ans et fait partie des 500 plus grosses fortunes françaises. Ce chef d’entreprise dans le domaine des assurances est placé depuis le samedi 21 mai en détention provisoire, mis en examen - entre autres - pour traite d'êtres humains mineurs, viols sur mineurs, et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un enlèvement ou une séquestration en bande organisée.

RTL vous révélait hier le système entier qui a été découvert par les policiers

Comme vous le révélait RTL hier, d'après nos informations, lundi 23 mai, un jour avant la démission du PDG, une jeune femme de 22 ans s'était présentée aux policiers parisiens en mars dernier. Elle leur avait expliqué qu'elle était "captive" d’un homme richissime depuis cinq ans, qui la logeait dans un de ses appartements et la violait à plusieurs reprises. Pire encore, alors que selon ses dires, elle devenait "trop âgée pour lui", la jeune femme aurait été forcée de trouver une "remplaçante" pour prendre sa suite. C’est ainsi qu’une jeune fille de 14 ans aurait ensuite été logée dans cet appartement.

La plaignante est parvenue à filmer le PDG et la jeune fille de 14 ans ensemble dans un lit. Cette vidéo a été confiée aux enquêteurs. Le PDG a su qu'il existait une vidéo et a tenté de faire taire la plaignante. La justice le soupçonne d’avoir voulu mettre sur pied une équipe pour enlever la jeune femme, saisir la vidéo, et la forcer à quitter la France. L'équipe, composée de la femme du PDG, deux employés de sa compagnie, une jeune femme proche de la plaignante et un ancien gendarme membre du GIGN, a été placée en détention provisoire, tel que l'a confirmé le Parquet de Paris auprès de RTL.

Toujours selon les informations de RTL, les enquêteurs ont aussi retracé le passé de cet homme. Ils ont découvert l’existence d’au moins 7 jeunes femmes, mineures ou jeunes majeures, qui se sont succédé dans cet appartement. Le PDG s'intéressait au même type de femmes, désœuvrées et fugueuses, et leur demandait, une fois qu'elle atteignait la vingtaine, daller trouver une plus jeune fille pour prendre leur place dans l'appartement.

