INVITÉ RTL - Accusations contre Hulot : Orphelin "ne peut plus être porteur de ma parole", estime Jadot

Les accusations de violences sexuelles contre Nicolas Hulot, remises en avant par des témoignages diffusés dans Envoyé Spécial, bousculent le monde politique. Certains, comme Sandrine Rousseau, soulignent la responsabilité du gouvernement, alors que Nicolas Hulot a été ministre de la Transition écologique en début de quinquennat. Ces révélations éclaboussent aussi la campagne de Yannick Jadot, dont un des portes-parole, Mathieu Orphelin, est un ancien de la Fondation pour la nature et l'homme (ex-Fondation Nicolas Hulot) et proche de l'ancien présentateur.

Celui-ci a, depuis les révélations, été "mis en retrait" de la campagne du candidat écologiste. Au micro de RTL ce lundi 29 novembre, Yannick Jadot estime que son désormais ancien porte-parole n'est "évidemment pas responsable des agressions sexuelles de Nicolas Hulot", mais doit "reprendre sa liberté et sa propre parole", le temps que la lumière soit faite sur ces accusations et que "les femmes soient entendues". Le député de Maine-et-Loire "ne peut plus être porteur de (sa) parole", résume-t-il.

Sur le fond, Yannick Jadot assure ne pas avoir été au courant que de telles accusations pesaient contre Nicolas Hulot. "Le premier ouvrage qui a parlé de Nicolas Hulot est celui de Bérengère Bonte en 2010 (Sain Nicolas, ndlr). Elle disait qu'il était célèbre pour ses infidélités", explique-t-il, différenciant ces éléments "qui concernent sa vie privée" aux accusations formulées par la suite.