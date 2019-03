publié le 20/03/2019 à 20:38

Alors que les défenseurs de l'Environnement reprochent au gouvernement le report du projet de loi énergie-climat, la hausse des gaz à effet de serre depuis 2016 et le fonctionnement de la centrale à charbon de Cordemais après 2022, Brune Poirson défend la politique menée par le gouvernement sur RTL : "Notre engagement international, européen et national est majeur. Nous allons fermer et nous y travaillons, quatre centrales à charbon en France. Nous allons aussi fermer Fessenheim. Le gouvernement précédent l'avait annoncé mais ne l'avait pas fait".



La secrétaire d'État à la Transition écologique revient sur le cas des organisations non gouvernementales qui attaquent l'État français pour "inaction" face au changement climatique : "Je pense que les ONG ont raison. Elles sont dans leur travail de pousser pour plus d'ambition. [...] Je pense simplement qu'il peut-être potentiellement criminel de faire de la politique sur le dos de l'environnement. Il y a urgence".

Le Conseil d'analyse économique recommande l'augmentation de la taxe carbone et une redistribution de l'intégralité des recettes. Brune Poirson affirme que "l'ensemble des pays européens vont devoir trouver, à terme, un moyen de mettre un prix sur la pollution et un prix sur le carbone. Cela doit être fait de façon équitable et cohérente".