et Marie-Pierre Haddad

publié le 26/01/2020 à 16:05

Marine Le Pen a salué, jeudi 23 janvier, la mémoire des victimes du camp nazi d'Auschwitz, dont la libération il y a 75 ans a été célébrée à Jérusalem en présence d'une quarantaine de dirigeants internationaux. "Commémoration de la libération du camp d'Auschwitz : il y a 75 ans, les Alliés mettaient fin à la barbarie génocidaire du régime nazi. Respect aux victimes et à leurs familles", a écrit dans un tweet la présidente du Rassemblement national.

Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 26 janvier, Agnès Buzyn estime que le Rassemblement national est "un parti qui a toujours été en faveur de la collaboration avec des personnes qui l'ont fondé qui étaient des collaborateurs".

Et d'ajouter : "Je trouve que ce parti n'a pas suffisamment pris ses distances avec l'extrême droite et certains mouvements néonazis. Je n'aime pas qu'elle (Marine Le Pen, ndlr) s'exprime sur ces questions là parce que je pense que le Front national n'a pas terminé sa mue face à l’extrême droite européenne. (...) Ce parti et Marine Le Pen ne sont pas les bienvenus quand ils parlent du nazisme ou de l'antisémitisme".