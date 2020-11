publié le 26/11/2020 à 16:50

Un nouveau nom pour renouveler le PS ? L'idée de rebaptiser le Parti socialiste a été lancée par Olivier Faure afin de provoquer un "big bang" et d'amener les militants à refonder et repenser le parti de gauche, à l'approche de la présidentielle de 2022.

François Hollande a déjà une idée du nom qui pourrait remplacer celui de Parti socialiste. Lors d'un déplacement dans un collège et un lycée de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, le président de la République a suggéré de rebaptiser le Parti socialiste en "Socialistes", comme il l'a indiqué à l'AFP. Une façon de recentrer le clivage politique entre la gauche et la droite, Les Républicains et les Socialistes.

Le quinquennat d'Emmanuel Macron semble avoir permis à son prédécesseur d'affiner sa stratégie pour opérer un retour du Parti socialiste sur le devant de la scène politique. François Hollande milite depuis plusieurs semaines pour une reconstruction du PS qui doit "offrir une offre politique crédible en 2022 et redonner confiance aux Français".

Dans L'Obs, l'ancien président de la République estime que pour gagner, le PS doit miser sur les électeurs déçus d'Emmanuel Macron. L'ancien président de la République met aussi en garde : "L'heure des comptes viendra après l'élection présidentielle".