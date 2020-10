et Marie-Pierre Haddad

Quelle stratégie pour le Parti socialiste pour 2022 ? La gauche planche déjà sur les options qui s'offrent à elle pour préparer l'élection présidentielle. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 11 octobre, François Hollande donne un "conseil" à son parti : ne pas passer par la case primaire. "Elle a donné les résultats que l'on sait, donc le mieux c'est de se renforcer par elle-même en attirant des adhérents et des sympathisants".

L'ancien président de la République souhaite que le PS redevienne "une grande force de gauche". Ce n'est pas qu'après cela, que les instances du parti pourront se poser la question de l'incarnation, estime François Hollande. "Personne ne sera candidat pour perdre. Personne ne sera candidat pour être un figurant dans l'élection", a-t-il expliqué.



Le Parti socialiste est-il à la hauteur de sa mission ? "Il faut travailler plus, comme disait l'autre, si l'on veut gagner plus les élections. Cette formule valait pour d'autres, mais là elle me paraissait assez juste", répond François Hollande avec un sourire aux coins des lèvres. Une référence à Nicolas Sarkozy dont ne se cache pas son rival de 2012 (voir vidéo à partir de 52 minutes).