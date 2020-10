publié le 11/10/2020 à 13:30

François Hollande se montre inquiet des conséquences économiques et sociales de l'épidémie de la Covid-19. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI , l'ancien chef de l'État a estimé que "nous allons vivre pendant encore six mois avec ces contraintes sanitaires" et présage "des conséquences économiques dramatiques". Selon lui, "les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain".

François Hollande considère également qu'"on ne prend pas assez en considération ce que le chômage créé" et estime que "la précarité se développe et que la pauvreté s'installe". L'ancien président de la République a également indiqué avoir été reçu par Emmanuel Macron au sortir du confinement. Il s'agissait de leur première rencontre depuis 2017 et l'ancien locataire de l'Élysée en a profité pour lui faire part de sa préoccupation concernant "surtout les fermetures d'entreprises et les plans sociaux".

"Il va peut-être y avoir 10 ou 11% de chômage en 2021 et 2022" selon François Hollande, qui a, durant son quinquennat, "affronté le chômage à un niveau élevé". "Je sais ce qu'est une société frappée par le chômage qui touche la jeunesse et toute les catégories sociales [...] et la première priorité est d'éviter que les entreprises ne ferment, permettre des mutations et investir dans les industries de demain".