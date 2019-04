1er mai : Alain Duhamel "redoute la convergence entre le noir, le jaune et le rouge"

publié le 30/04/2019 à 23:05

Un 1er mai sous hautes tensions. Plus de 7.400 policiers et gendarmes seront déployés pour sécuriser les manifestations à, où 1.000 à 2.000 black blocs sont attendus. De nombreux appels à transformer Paris en "capitale de l'émeute" ont notamment été lancés sur les réseaux sociaux.



Dès lors, faut-il craindre le pire ? La situation est redoutable, les black blocs appellent à la mobilisation mais aussi à une épreuve de forces. Et tout le monde a encore gardé à l'esprit le 1er mai de l'année dernière, qui avait été une démonstration de violences mal contrôlée par les forces de l'ordre.

On peut également redouter la convergence entre le noir, le jaune et le rouge. Le noir de la violence des black blocs, le jaune de l’extrémisation des "gilets jaunes" et le rouge des syndicats qui cherchent des partenaires.