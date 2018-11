et La rédaction numérique de RTL

publié le 06/11/2018 à 08:11

La France risque de connaître un blocage de grande ampleur le 17 novembre. La grogne monte face à l'augmentation des prix des carburants. Cette mobilisation est encouragée par certaines figures de l'opposition politique, à l'instar de Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan. "Bloquer la France, c'est minable", réagit le président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau, invité de RTL ce mardi 6 novembre. "C'est un peu l'avis que je porte sur leur action politique en règle générale", tacle-t-il.



Pour autant, "il y a des réformes, quand elles sont mal comprises ou mal expliquées ou mal menées, qu'il faut savoir arrêter, estime Dominique Bussereau. "L'histoire du carburant actuellement, c'est typiquement quelque chose de mal mené et qui malmène les Français. Tout cela est parti de la suppression de l'écotaxe", ajoute-t-il.

Cette hausse assumée des taxes est-elle une preuve de constance ou d'entêtement de la part du gouvernement ? "Aujourd'hui, beaucoup de Français sont dans la gêne à cause des carburants. (...) Les plus touchés sont les plus pauvres c'est là où je pense que le gouvernement aurait raison de baisser ses propres taxes", affirme Dominique Bussereau. Celui-ci propose de "restaurer l'écotaxe ou alors créer, sur le modèle suisse, une vignette sur les poids lourds sur tous les transporteurs qui traversent notre pays".