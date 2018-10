Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, le 29 avril 2017 à Paris

et AFP

publié le 27/10/2018 à 00:03

Nicolas Dupont-Aignan a appelé vendredi 26 octobre à bloquer les routes dans toute la France le 17 novembre prochain, Marine Le Pen indiquant pour sa part que ses militants "rejoindront la contestation". Les deux candidats à l'élection présidentielle de 2017, dénoncent la hausse des taxes sur les carburants, qui multiplie les indignations sur les réseaux sociaux.



"Il faut bloquer toute la France le 17 novembre, il faut que la population française dise à ce gouvernement: 'maintenant ça suffit'", a déclaré sur RMC le président de Debout la France (DLF), en soulignant que la date est un "samedi parce qu'il ne faut pas paralyser les gens qui travaillent". L'ancien candidat à la présidentielle a également demandé "à tous les Français de renvoyer leurs tickets d'essence à l'Élysée"

De son côté, la présidente du Rassemblement national (ex FN) a dénoncé, sur Europe 1, une augmentation des prix "spectaculaire" et "pas corrélée à la lutte contre le réchauffement climatique". "Il s'agit là de remplir les caisses de l'État car il faut contrebalancer l'immensité des cadeaux faits aux plus riches des Français" a-t-elle ajouté.