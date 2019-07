et Noé blouin

publié le 09/07/2019 à 17:11

Les 24 degrés observés mardi 9 juillet, au matin, à Carpentras ont suffi à faire sortir tous les habitants. Depuis 15 jours, ces derniers ont été contraints de rester chez eux à cause d'une température moyenne de 36 degrés, du jamais-vu dans la petite ville du Vaucluse. "On respire, on a eu jusqu'à 45 degrés, alors là ça va", déclare une habitante.

Les commerçants ont été les premiers touchés par les fortes chaleurs, une gérante de pâtisserie accuse même une baisse de chiffre d'affaires de 85% lors des deux premiers jours de canicule. "Les gens avaient du mal à sortir", admet-elle .

Les touristes aussi sont à la peine, contraints d'adapter leur programme aux exigences météorologiques. Ces derniers délaissent les balades en ville pour se rapprocher de la nature et des plans d'eaux, certain vont même chercher un peu de fraîcheur au sommet du Mont Ventoux.

La baisse des températures à Carpentras est à relativiser. La joie pourrait être de courte durée: des pics à 35 degrés sont annoncés en fin de semaine.