publié le 02/07/2019 à 11:55

Nos animaux de compagnie souffrent également de la chaleur, nous vous le rappelions la semaine passée. Un jeune berger allemand en est mort jeudi 27 juin, en plein pic de la canicule, dans la Vienne. Son propriétaire l'avait enfermé dans une véranda, a annoncé la SPA de Poitiers.



"C'était un jeune chien de deux ans, il n'a pas survécu aux fortes chaleurs qu'il faisait ce jour-là, plus de 40 degrés à l'ombre", précise Caroline Langlois, porte-parole de l'association, auprès de nos confrères de France Bleu. Malgré l'intervention rapide de la police, l'animal n'a pu être sauvé.

L'association envisage de porter plainte pour maltraitance contre le propriétaire et rappelle les règles de base à adopter pour protéger vos animaux. "On ne laisse pas son chien attaché dans le jardin sans ombre et sans eau parce que sinon c'est sûr qu'il va périr et on ne les sort pas pendant la journée car le goudron bouillant peut brûler les coussinets", conseille Caroline Langlois.