publié le 25/10/2018 à 07:27

Après l'été indien, le froid polaire. Alors que la première quinzaine du mois d'octobre a été particulièrement douce, le mercure devrait décliner et plonger la France dans le froid dès la fin de semaine. "Vendredi 26 (octobre), un front froid pluvieux, associé à une dépression sur le Nord de l'Europe devrait rentrer sur le pays par le littoral de la Manche, suivi d'une masse d'air plus frai", prévient en effet Météo France.



L'air froid devrait poursuivre son périple vers le sud de l'Hexagone samedi 27 octobre, pour poser ses valises sur l'ensemble du pays dimanche. Résultat : les Français vont devoir ressortir les manteaux, bien rangés au fond des placards depuis plusieurs mois, à la faveur d'un été exceptionnellement chaud. Les températures devraient se situer entre 3 et 7 degrés sous les normales saisonnières en raison de la formation au-dessus du pays d'"une masse d'air d'origine polaire maritime" tout droit venue du Groenland, indique le quotidien Sud-Ouest.

La moitié nord de la France devrait grelotter en premier, dès vendredi, avant que le froid s'installe sur l'ensemble du pays samedi et dimanche. Les températures, prévient Météo France, seront dignes d'un mois de novembre, voir d'un mois de décembre. Des chutes de neige pourraient même être au rendez-vous dans les Pyrénées, le Massif central et les Alpes.