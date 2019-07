VIDÉO - La fausse météo pour 2050 d'Évelyne Dhéliat déjà d'actualité

publié le 26/07/2019 à 10:31

Le constat fait froid dans le dos. En 2014, Évelyne Dhéliat avait enregistré une fausse météo dans le cadre d'une campagne de prévention de l'Organisation Météorologique Mondiale. "Dans l'après-midi on dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 degrés à la capitale", déclarait alors la célèbre présentatrice, prévoyant, avec l'aide de Météo France, ces températures pour août 2050. Si ces prévisions ont été établies grâce à des études scientifiques très sérieuses, personne n'avait envisagé qu'elles seraient déjà d'actualité à peine 5 ans plus tard.

L'ironie est telle que la canicule de 2019 est en réalité plus chaude que la supposée vague de chaleur de 2050. Une constante est tout de même à souligner, dans les deux cas la Bretagne semble la moins touchée par la hausse température. Peut-être serait-il temps d'investir dans l'ouest de la France.

On apprend plus tard dans la vidéo qu'un été sur 4 devrait être sujet à des canicules comme celle-ci, d'ici à 2050. Les prévisions évoluant sans cesse, ce chiffre peut augmenter. Une chose est sûre, il va falloir nous habituer aux températures extrêmes.