Canicule : les prévisions de Météo France du vendredi 26 juillet

publié le 26/07/2019 à 05:05

Au paroxysme de la canicule, la France a souffert jeudi sous des températures dépassant les 40°C : 42,6°C à Paris, chaleur historique à Lille, Strasbourg et une cinquantaine d'autres ville. La nuit entre jeudi et vendredi a également été la plus chaude jamais mesurée en France.

Mais ce vendredi 26 juillet, le thermomètre va chuter de façon spectaculaire sur l'ouest du pays, en liaison avec une dégradation orageuse, tandis que la chaleur résistera à l'est, a annoncé Météo France. Au lever du jour et jusqu'à la mi-journée, le ciel sera très chargé et chaotique à l'ouest d'un axe Lille-Toulouse.

Pour autant, vingt départements allant du Nord à l'Île-de-France restent en alerte rouge canicule, et 60 autres en vigilance orange. Soit environ 85% de la population française concernée, selon la Direction générale de la Santé.

Temps instable dans l'Est

L'après-midi, les orages se multiplieront à l'est d'un axe Lille-Limoges jusqu'au Grand-Est et sur tout le Massif central et Rhône-Alpes avec du vent de sud sensible. Ils deviendront localement violents notamment entre les Ardennes et le plateau lorrain. Sous ces forts orages, de la grêle ou de fortes rafales de vent peuvent être observées. De même, les pluies seront soutenues sur le Massif central.

Seul le rivage méditerranéen restera à l'écart de ce temps agité en conservant un ciel bien dégagé avec toutefois un temps plus mitigé et parfois légèrement pluvieux sur le Roussillon et avec aussi quelques orages l'après-midi sur la Corse. La tramontane soufflera modérément.