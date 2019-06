et Sophie Merle

publié le 27/06/2019 à 18:57

Ces derniers jours, quand le soleil commence à disparaître, beaucoup de parents ont une préoccupation : comment endormir les enfants quand il fait 30 degrés chez soi ?



Ce casse-tête, certains l'ont résolu en passant la fin de soirée dans l'un des 13 parcs parisiens ouverts pendant la canicule. Avec cette vague de chaleur, les parcs deviennent un refuge pour les Parisiens en manque d'air. "On y lâche prise, après une journée de lutte contre la chaleur", explique l'un des couche-tard.

Autre lieu dans la capitale,"Le jardin suspendu", un toit terrasse branché avec vue imprenable sur la Tour Eiffel a permis à quelques chanceux de dormir à la belle étoile. 20 personnes ont été tirées au sort et ont gagné le droit de passer cette nuit de canicule d'une façon inoubliable.



À Marseille, la plage est un refuge

Quand on habite près de la mer, c'est plus facile. Les familles marseillaises ont un programme tout trouvé : un pique-nique à la plage face à la mer et face à un coucher de soleil spectaculaire. Hier, il a fait jusqu' à 37 degrés à Marseille.

Selon les villes, cette nuit a été vécue avec plus ou moins de difficultés. Depuis le début de la semaine, les Français commencent à s'habituer. Ils n'ont pas le choix.