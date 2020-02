publié le 08/02/2020 à 06:20

Alors que le mois de janvier a été relativement doux sur l'ensemble du territoire, mis à part dans l'extrême est des Pyrénées, le mois de février s'annonce plus enneigé, pour le bonheur des amateurs des sports de glisse.

Météo France indique qu'au tout début du mois de février, une perturbation neigeuse, d'activité modérée, a apporté dans les massifs (sauf en Corse), une couche de neige fraîche dès 700 m d'altitude, entre 2 et 25 cm selon l'altitude et le massif. Cependant, selon le massif et l'altitude, l'enneigement diffère.

Dans les Alpes, il est très satisfaisant, bien qu'il soit déficitaire de 1.600 m environ puis excédentaire au-dessus de 1.800 à 2.000 m. Dans les Pyrénées, il est déficitaire dans les deux tiers ouest de la chaîne sauf au-dessus de 2.200 m environ. En Corse, l'enneigement est loin d'être satisfaisant. Il faudra monter vers 1.700 m pour trouver un peu de neige. Enfin dans les massifs de moyenne montage, l'enneigement reste maigre malgré les récentes chutes de neige.

Toutefois, il faut noter qu'une des caractéristique de l'enneigement commune à tous les massifs, est une épaisseur de neige très irrégulière aux altitudes élevées.