Après l'apparition des premiers flocons dans le courant de la semaine dernière, la neige va de nouveau s’abattre dans une grande partie de l'Hexagone. Une dépression prénommée "Gabriel" par les services de Météo-France, va traverser le pays entre ce mardi 29 janvier dans l'après-midi et mercredi matin.



Ce phénomène sera marqué par des basses températures descendant en dessous de 0 mais aussi des vents violents en fin d'après-midi, pouvant atteindre jusqu'à 130 km/h sur la côte atlantique et plus particulièrement des Landes jusqu’au sud de la Vendée. Au cours de la nuit, ces rafales se déplaceront dans le golfe du Lion et dans les reliefs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Les chutes de neige débuteront en Haute-Normandie, en fin d’après-midi de ce mardi. En soirée, elles s'étendront progressivement vers le golfe du Lion avant de gagner la région du Centre-Val de Loire jusqu'au sud de l'Île-de-France dans la nuit.

Les perturbations attendues dans la matinée du mercredi 30 janvier Crédit : Capture d'écran/Météo France

5 à 10 cm de neige attendus avant mercredi matin

Selon le dernier bulletin de Météo France, la couche de neige pourrait atteindre 5 à 10 cm avant mercredi matin "entre le nord des Pays de la Loire, la Picardie, la région parisienne, la Champagne et l'ouest de la Bourgogne". Dans les autres régions, la couche sera "moins épaisse" ajoutent les prévisionnistes.

Si Météo France n’a pas encore émis de bulletin d’alerte, elle a toutefois diffusé l'évolution de la trajectoire de la tempête.

Prévision || La dépression Gabriel devrait aborder le pays par l'ouest ce mardi après-midi. Conséquences : vents soutenus sur le littoral atlantique,

110 à 130 km/h en soirée et chutes de neige dans la nuit de mardi à mer. notamment du Centre-Val de Loire au sud Île-de-France. pic.twitter.com/7RhIgj5lKo — Météo-France (@meteofrance) 28 janvier 2019

Le trafic routier sera vraisemblablement perturbé dans une grande partie du pays puisque cette neige sera collante avec un fort pouvoir d’adhésion au sol. Les conditions de circulation s’en trouveront donc difficiles sur les routes et chaussées non entretenues.

