publié le 29/01/2019 à 06:29

41 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France pour neige-verglas, des vents violents ou des risques d'avalanche.



La tempête Gabriel doit traverser le pays mardi 29 janvier, de violentes rafales sont attendues sur la côte atlantique et des chutes de neige conséquentes sont prévues en plaines sur la moitié nord du pays.

Les départements concernés sont :

Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Gironde (33), Landes (40), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Marne (51), Mayenne (53), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Somme (80), Vendée (85), Vienne (86), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95), Ariège (09), Haute-Garonne (31), Pyrénées-Atlantiques (64) et Hautes-Pyrénées (65).



La dépression Gabriel circulera dès ce soir et cette nuit, du Val de Loire à la Bourgogne. Des vents tempétueux engendreront de fortes rafales sur le littoral atlantique, ils pourront atteindre les 130 km/h sur la côte. Les îles proches de Vendée et Charente-Maritime seront parmi les zones plus exposées à ces vents. A l'intérieur des terres, les rafales avoisineront les 100 à 110 km/h, se renforçant dès 16h cet après-midi. Elles gagneront encore en puissance ce soir entre 18h et 21h.



Au nord, des chutes de neige sont attendues. Les premiers flocons devraient apparaître dès 16h dans la partie la plus à l'ouest. Leur intensité se renforcera en soirée et dans la nuit, tandis que les précipitations se décaleront vers l'est.



Le risque fort (de niveau 4 sur 5) d'avalanches spontanées est maintenu pour les départements de l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Dans ces massifs, le risque pourrait passer à 3 sur 5 au cours de la journée.



Plus d'informations à venir.