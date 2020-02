Tempête Dennis : près de 45.000 foyers privés d'électricité en France

et AFP

publié le 16/02/2020 à 23:33

Enedis a annoncé que près de 45.000 foyers étaient privés d'électricité, dimanche 16 février 2020, dans le quart nord-ouest du pays après le passage de la tempête Dennis, notamment en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Normandie.

"Avec un pic à 30.000 foyers concernés en début d'après-midi, 23.000 foyers ont retrouvé l'électricité grâce aux 450 agents mobilisés", a indiqué une porte-parole d'Enedis Bretagne. Les interventions se poursuivent avec des renforts lundi matin ", a-t-elle précisé. Les pompiers du Morbihan, qui ont connu "un pic d'activité entre 14 heures et 16 heures", ont effectué 200 interventions liées à "ce coup de vent" qui n'a cependant pas fait de blessé.

Dans les Côtes-d'Armor, les pompiers ont enregistré "une très forte activité" avec 800 appels dimanche 16 février. "On attend des renforts d'autres régions, on fait notre possible, mais le retour à la normale est plutôt attendu lundi", a déclaré une porte-parole régionale d'Enedis.

Le réseau SNCF perturbé

Le réseau ferré a également connu des perturbations : un TGV Nantes-Paris a dû être stoppé en raison d'un arbre tombé dans le secteur de La Loupe (Eure-et-Loir), non loin de Paris. "Des agents de SNCF Réseau sont sur place pour débiter l'arbre, il n'y a pas eu de blessés", a indiqué un porte-parole régional de la SNCF. Un autre TGV, en provenance de Nantes et à destination de Lille et Strasbourg, est resté bloqué à hauteur de Connerré (Sarthe) pendant cinq heures en raison d'un défaut d'alimentation électrique lié à la tempête.



La vigilance orange (vent et/ou pluie) a été levée pour les quatre départements bretons ainsi que pour La Manche et le Calvados, a indiqué Météo-France. "L'épisode pluvieux touche à sa fin", assure Météo-France. Toutefois, il reste 3.300 foyers privés d'électricité dans les Hauts-de-France, notamment dans l'Avesnois et dans la métropole lilloise, selon Enedis.