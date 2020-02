Météo : quand la tempête Dennis va-t-elle frapper la France ?

publié le 15/02/2020 à 16:01

La tempête Dennis est attendue ce week-end avec de fortes rafales de vent ce samedi 15 février, accompagnées d’averses et d’un risque d’inondations de la Bretagne aux Hauts-de-France.

Les intempéries se situeront dans un premier temps sur les îles britanniques dès samedi 15 février, avec des rafales allant jusqu’à 160 km/h à l’Ouest de l’Écosse. La moitié nord de la France sera également touchée de la Bretagne jusqu’aux Hauts-de-France, régions placées en vigilance jaune par Météo-France, rapporte Ouest-France.

Dans cette zone, des rafales à 120 km/h sont attendues sur le littoral et de 80 à 100 km/h dans les terres et dans la région parisienne. Sur les côtes du Finistère au Pas-de-Calais, les vents pourraient atteindre les 100 km/h samedi, et 130 km/h dimanche, d'après le Parisien.

"La dépression Dennis sera à l’origine de fortes pluies sur nos régions, entre samedi et lundi, avec des cumuls de précipitations généralement compris entre 20 et 30 mm, jusqu’à 80 mm sur la Bretagne, autour de 50 mm sur le département de la Manche et du Pas-de-Calais", d’après la chaîne Agate Météo. Elle précise qu’il peut y avoir des risques de crue, notamment sur "le tronçon de la Seine Aval".



Agate Météo, prévisions pour samedi 15 et dimanche 16 février Crédit : Agate Météo