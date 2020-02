Météo France place six départements en vigilance orange "vent violent"

publié le 16/02/2020 à 13:29

Météo France a placé six départements en vigilance orange "vent violent" ce dimanche 16 février. Sont concernés : le Calvados, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Manche et le Morbihan. La tempête Dennis qui frappe le quart nord-ouest de la France entraîne dans son sillage de fortes bourrasques et des pluies importantes.

Après la brève accalmie de la matinée, un nouveau passage pluvieux actif accompagné d'un renforcement temporaire du vent sont attendus sur la Bretagne puis la Basse-Normandie en début d'après-midi, note Météo France.

Les cumuls de pluies attendus dans les prochaines heures sont de 15 à 20 mm supplémentaires (localement 30 mm sur le nord-Finistère). Les cumuls sur l'épisode atteindront 40 à 60 mm de manière assez généralisée (quantité correspondant globalement à un demi-mois de précipitations pour février). De plus, ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés.

Les rafales de vent attendues sur les départements placés en vigilance orange atteindront 100 à 110 km/h dans les terres et 120 à 130 km/h sur les côtes et points exposés. Pour les départements en vigilance jaune, les rafales prévues sont autour de 90 à 100 km/h dans les terres et jusqu'à 110 km/h sur le littoral.

Carte vigilance Météo France 16 février Crédit : Météo France