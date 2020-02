et Eléanor Douet

publié le 16/02/2020 à 19:10

La tempête Dennis est arrivée en France et avec elle des vents très violents. Environ 14.000 foyers, surtout en Bretagne, sont privés d'électricité dimanche, a indiqué Enedis. À Quiberon, dans le Morbihan, une marée d'écume de mer et d'embruns a submergé les plages, s'aventurant même sur la route. Des images impressionnantes sur lesquelles la plage semble se transformer en piste de ski. S'il étonne, le phénomène est toutefois courant sur le littoral.

Prudence toutefois, les rafales de vent attendues sur les départements placés en vigilance orange atteindront 100 à 110 km/h dans les terres et 120 à 130 km/h sur les côtes et points exposés. Pour les départements en vigilance jaune, les rafales prévues sont autour de 90 à 100 km/h dans les terres et jusqu'à 110 km/h sur le littoral.