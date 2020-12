Tempête Bella : quelles régions sont concernées ?

publié le 27/12/2020 à 06:30

À partir de dimanche, une perturbation en provenance d'Islande devrait toucher la France. La tempête appelée "Bella" entraînera de la neige et de puissantes rafales à plusieurs endroits.

Selon BFMTV, des rafales tempétueuses sont attendues, notamment sur les côtes de la Manche. Elles pourraient atteindre 120 km/h en bord de mer et jusqu'à 100 km/h dans les terres.

"Dimanche matin, les vents les plus violents s'observeront sur les régions voisines de la Manche, avec des rafales à 110 km/h et ponctuellement 20 à 30% de plus près des caps et côtes exposés. Ce fort coup de vent progressera vers les Pays de la Loire, le bassin parisien et les Hauts-de-France en cours de matinée, avec des rafales qui atteindront 80 à 100 km/h, et localement 100 à 110 km/h sur les collines de l'Artois", explique de son côté La Chaîne Météo.

La dépression #Bella, située en mer du Groenland aujourd'hui, va plonger sur les îles britanniques d'ici dimanche. Au passage de la perturbation très active associée, un fort coup de vent est attendu dimanche sur une bonne moitié nord-ouest de la France. #stormBella

Dimanche, dans la soirée, la tempête se dirigera plus à l'Est et atteindra l'Auvergne et de la Franche-Comté, où il faudra attendre des rafales jusqu'à 110 km/h sur les massifs exposés, 90 km/h dans les terres. Au-dessus de 800 mètres, il neigera "abondamment". La perturbation devrait se faire ressentir jusqu'en milieu de semaine prochaine.