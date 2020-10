Tempête Barbara : 76.000 foyers se retrouvent sans électricité

et AFP

publié le 21/10/2020 à 13:59

La tempête Barbara a commencé à balayer la France par le Sud-Ouest le lundi 19 octobre. Des vents violents, accompagnés de pluie, ont soufflé dans la nuit de lundi à mardi, allant jusqu'à 192 km/h à Iraty. Ce mercredi 21 au matin, la force du vent a baissé, permettant de faire une première évaluation des dégâts, qui sont importants, en particulier sur le réseau électrique.

Le distributeur d'électricité Enedis a signalé que 76.000 foyers étaient sans électricité : "Plus de 700 techniciens Enedis et 200 salariés d'entreprises prestataires sont mobilisés dans les zones touchées par les intempéries pour rétablir au plus vite le réseau d'électricité." Parmi les clients privés d'électricité, 15.000 sont situés en Auvergne.

Dans son communiqué, l'entreprise précise : "Enedis a déclenché sa Force d'intervention rapide électricité (FIRE) qui permet de mobiliser des salariés des régions voisines pour rétablir au plus vite l'électricité dans les zones concernées."

Enedis rappelle au public de "ne pas toucher un fil à terre" et, en cas d'usage d'un groupe électrogène individuel, de le placer à l'extérieur de l'habitation puis de penser à couper le disjoncteur.