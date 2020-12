publié le 27/12/2020 à 23:50

La tempête Bella continue sa course. Dans l'est et le centre de la France, environ 34.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche 27 décembre dans la soirée, selon Enedis. L'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté sont particulièrement touchées. Le gestionnaire du réseau électrique se dit "mobilisé pour rétablir l'électricité auprès de ces foyers", sans se prononcer sur le délai d'un retour à la normale en raison de la "situation évolutive".

En revanche, en Bretagne, en Normandie et dans le Nord et Pas-de-Calais, les premières régions à avoir été touchées par la tempête dès la matinée, quelque "18.000 foyers ont retrouvé le courant", a-t-il ajouté. Dans le détail, un peu plus de 12.000 foyers ont été privés d'électricité dimanche en Bretagne et en Normandie, et jusqu'à 6.000 l'ont été dans le Nord et le Pas-de-Calais, à la suite du passage de la tempête Bella.

Selon Enedis, 200 techniciens ont été à pied d'oeuvre dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. L'essentiel des coupures ont eu lieu "à l'arrière du littoral" et dans l'arrageois. En Loire-Atlantique, aucune coupure liée à la tempête n'a été signalée, selon un porte-parole d'Enedis, qui a fait état d'un "dimanche normal".

Météo France a prévu que la neige tomberait fortement en soirée et se généraliserait sur l'ouest du Massif central au-dessus de 600 à 700 mètres. La couche de neige pourrait atteindre d'ici à lundi soir une épaisseur supérieure à 50-70 cm au-dessus de 800/900m.