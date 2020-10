publié le 01/10/2020 à 06:46

Météo-France a placé cinq départements de l'Ouest de la France en vigilance orange ce jeudi 1er octobre. La raison ? La tempête Alex, attendue dans la nuit prochaine, risque de provoquer des vents violents et de fortes pluies.

Ainsi, la Loire-Atlantique a été placée en alerte orange pour vents violents tandis que les départements bretons des Côtes-d'Armor et du Morbihan sont quant à eux placés en alerte pour vents violents et pluie-inondation. Le Finistère est en alerte pluie-inondation et enfin l'Ille-et-Vilaine l'est aux pour vents violents.

La tempête Alex est le résultat d'une dépression qui se trouvait ce jeudi matin au large des côtes bretonnes. Cette dernière "va se creuser considérablement en cours de journée pour devenir une forte tempête", baptisée Alex, "lors de son atterrage en Bretagne au milieu de la nuit prochaine", a précisé le site de prévisions.

Les départements du littoral en vigilance jaune

Dans ces départements placés en alerte orange, sont à prévoir des rafales "de l'ordre de 100 à 120 km/h dans l'intérieur, et 120 à 140 km/h sur le littoral, voire plus sur les caps exposés", souligne Météo-France qui précise que l'épisode pluvieux associé au passage de cette tempête "donnera de forts cumuls de pluie en Bretagne, de l'ordre de 40 à 60 mm de manière assez généralisée, et localement 80 mm".

La nuit dernière, une première perturbation a circulé sur la Bretagne, "donnant 15 à 25 mm de pluie de manière généralisée sur le quart nord-ouest du pays", ajoute le site de prévisions météorologiques. L'organisme a par ailleurs placé les départements du littoral atlantique en vigilance jaune "vagues-submersion", en raison de fortes vagues qui sont attendues sur la côte.