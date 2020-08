publié le 13/08/2020 à 08:30

Éric Ciotti demande la mise en place de la gratuité des masques en France. Invité de RTL ce jeudi 13 août, le rapporteur de la commission d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus souhaite en effet que "le gouvernement assume ses responsabilités".

"Il faut une mesure de cohérence qui rende le port du masque obligatoire partout et pour tous et parallèlement que ces masques deviennent gratuits, car ce sont des outils sanitaires désormais obligatoires", assure le député des Alpes-Maritimes. En effet, il estime que "la situation actuelle est quelque peu incohérente" avec "des villes où le port du masque est obligatoire à l'extérieur et d'autres où ce n'est pas le cas à quelques centaines de mères".

Selon Éric Ciotti, la distribution de masques gratuits par le gouvernement pour les personnes vulnérables a été "un peu chaotique". Il confie avoir reçu lui-même cinq cartons de masques pour les Alpes-Maritimes. Pour le député LR, "la mobilisation doit être générale" avec une gratuité pour tous.