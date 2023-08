Qu'est-ce que "l'upwelling", ce phénomène météo qui rafraîchit la Méditerranée ?

La température de l'eau en Méditerranée s'est bien rafraîchie. Après avoir atteint des records de chaleur en atteignant presque les 30°C en juillet, l'eau de la Ciotat est descendue à 13,5 °C ce dimanche 6 août. Équivalente à la température de l'eau au sud du Finistère, cette baisse brutale s'explique par le mistral qui balaie fortement le littoral.

"L'eau froide située en profondeur remonte en surface près des côtes et la température de l'eau sur les plages s'effondre. Plus le vent est fort et persistant et plus le phénomène est important", indique Météo-villes.com, qui parle du phénomène d'"upwellling".

Bien que les températures remontent petit à petit depuis ce mardi 8 août, le mistral atteint encore 40 à 50 km/h en vallée du Rhône précise Météo France. Le vent devrait diminuer et s’arrêter entre mercredi et jeudi selon les prévisionnistes. Les températures, quant à elles, pourraient remonter et dépasser les 35 degrés.

Qu'est-ce que "l'upwelling" ?

Particulièrement exposé au phénomène d'"upwelling", les eaux du Golfe du Lion ont vu leur température drastiquement diminuer en raison du fort mistral et de la forte tramontane (vent venant du nord-ouest) qui soufflent régulièrement, explique BFMTV.

Alexandre Isgro, météorologue de la Chaîne Météo, a décrit le phénomène auprès de nos confrères du Figaro. "Le mistral a repoussé l’eau chaude au large, ce qui a créé un vide, qui a ensuite été remplacé par une remontée d’eau froide. L’eau froide prenant du temps à se réchauffer, on assiste à des températures peu communes pour la saison", précise l'expert.

Ce phénomène devrait néanmoins s'essouffler progressivement, puisqu'un regain de chaleur est attendu ces prochains jours, permettant ainsi à l'eau de remonter en température.