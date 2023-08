Vacances d'été : comment bien choisir sa paire de lunettes de soleil

79 euros, c'est le prix moyen d'une paire de lunettes de soleil aujourd'hui. Il s'en vend 6 millions de paires chaque année en France, pour un total de 476 millions d'euros. Des lunettes de soleil, on en trouve vraiment à tous les prix. Dans une boutique de haute couture, vous pourrez payer une paire 300 euros. Elles auront de bons verres, mais elles ne seront pas plus protectrices qu'une paire à 40 euros chez un opticien ou dans un magasin de sport. Vous payez en fait la marque et le style.

Pour payer moins cher, c'est tout nouveau, vous trouvez maintenant des lunettes de marques reconditionnées. Dans le centre commercial Beaugrenelle, à Paris, le concept est expérimenté depuis 2 mois. Des opticiens rachètent vos vieilles lunettes, ils les réparent, et les remettent ensuite à la vente. Et il y a du potentiel , pour donner une deuxième vie aux lunettes puisque 100 millions de montures dorment dans nos tiroirs en France.



Que faut-il regarder pour choisir une bonne paire de solaire ?

Vous payez 2 choses quand vous achetez des lunettes de soleil : l'esthétique et la qualité des verres. Et ce qui compte surtout, c'est la protection, pour ne pas brûler la cornée.

Alors le conseil numéro 1, c'est de choisir des verres avec un marquage CE gravé sur les branches. Un autocollant posé sur l'emballage, comme peuvent vous proposer des vendeurs à la sauvette, ne suffit pas. Ces lunettes ont des verres teintés qui ne sont pas anti-UV et donc, qui ne protègent pas la rétine des rayons nocifs du soleil.

Il vous faut alors des lunettes avec un bon indice de protection, comme les crèmes solaires. Il existe 5 degrés de protection pour les verres, de 0 à 4. C'est gravé sur les branches. Cet été, pour la plage ou la montagne, il est recommandé de prendre des lunettes de catégories 3. Et pour les enfants, évitez les lunettes gadget proposées sur les marchés, il leur faut des lunettes de soleil rondes, et pas rectangle, où le soleil passe de tous les côtés.

Pour ce qui est de la tendance, cette année, pour les adultes, ce sont les lunettes oversize, des lunettes larges et imposantes, avec des branches épaisses. C'est le retour aux années 70, avec des grosses montures bien voyantes. Mais le modèle aviateurs a toujours le vent en poupe.