Vous n'en pouvez plus du mauvais temps et de la pluie de ces derniers jours ? Rassurez-vous, la météo va sensiblement s'améliorer cette semaine, avec même de fortes chaleurs par endroits sur le sud de la France. Selon les prévisions de La Chaîne Météo, le lundi sera cependant mitigé, avec des averses sur l'Est et des températures toujours fraîches sur une bonne partie du pays. Le Sud sera épargné avec des maximales comprises entre 22 et 27 degrés.

Le mardi marquera une amélioration notable et le soleil s'imposera sur les deux tiers du pays. Il fera même jusqu'à 30 degrés dans le Sud-Ouest, précise La Chaîne Météo. Méfiance tout de même : les nuages resteront présents dans un bon tiers Nord.

Mercredi, vous pourrez faire tomber vos pulls et parkas puisque les maximales seront au-dessus des 20 degrés dans toute la France. De fortes chaleurs sont attendues "au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon", avec plus de 30 degrés dans l'après-midi. Des pics de températures sont à prévoir en Aquitaine, avec jusqu'à 38 degrés localement. Le temps sera nettement moins chaud dans un bon tiers Nord, avec des nuages d'après Météo France.

Le jeudi, un temps orageux est attendu sur une bonne partie du territoire, principalement dans l'Ouest. Les températures seront élevées sur toute la France, entre 28 et 32 degrés en moyenne.

Des pluies sont encore à attendre dans l'Ouest pour vendredi. Il fera beau et chaud dans le Sud, avec des maximales toujours très chaudes pouvant aller jusqu'à 35 degrés. Le reste du pays devrait affronter un temps moins chaud et nuageux.

