Pourquoi mon chien a-t-il perdu ses poils à l'automne ?

Au printemps, les chiens muent, le pelage se désépaissit pour faire place à un poil plus fin, léger et moins chaud. Mais pourquoi perdre une protection pileuse à l’approche de l’hiver ? Ce qu’on appelle la mue est en réalité un processus de remplacement : le chien perd le poil léger de la belle saisons afin de laisser la place à un pelage plus adapté aux journées plus froides.

Cela est surtout visible chez les chiens qui ont un vrai double pelage. ils ont ce qu’on appelle le poil de couverture, ce sont des poils plutôt longs, épais et droits et qui vont déterminer la longueur du pelage. Ils forment une couche imperméable, qui protège le chien contre les intempéries. Et sous ce poil de couverture, le sous-poil, qui est plus court, d’aspect laineux, légèrement ondulé, implanté de façon très dense, va donner l’épaisseur au pelage et remplit une fonction d’isolation thermique.



Quelles sont les races les plus sujettes à la mue automnale?

Certaines races de chiens perdent très peu de poils quelle que soit la période de l’année (le Border terrier, le caniche et tous les chiens au poil frisé, le teckel et toutes les races de chiens à poils dur).



D'autres chiens perdent leur poil tout au long de l’année, sans vraiment de mue saisonnières, comme le Jack Russel terrier, le dalmatien, le beagle…

Et enfin, certaines races ont des mues très marquées au printemps et à l’automne : le berger blanc suisse, le berger allemand, le golden retriever et le labrador.

Un autre facteur qui va influencer l’intensité de la mue, c’est bien sûr si le chien vit beaucoup en intérieur ou en extérieur, puisqu’il est plus ou moins confronté aux aléas climatiques et le pelage peut avoir un rôle fondamental pour l’équilibre thermique de l’animal.

Comment passer le cap de la mue automnale sereinement ?

Tout d'abord, il faut prendre son mal en patience car c'est un phénomène naturel, et investir dans un bon aspirateur. Il est aussi possible de brosser son animal très régulièrement, voire même tous les jours de façon à retirer des paquets de poils morts et éviter qu’il ne les essaime à la maison. On choisira un matériel adapté au type de pelage de son chien.

Attention tout de même, parfois les pertes de poils peuvent être liées à un problème dermatologique ou hormonal.







