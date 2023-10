Pourquoi mon chat me lèche-t-il ?

Les chats se lèchent entre eux. C'est ce qu’on appelle l’allogrooming, soit le toilettage mutuel. C’est une marque de cohésion sociale et de reconnaissance mutuelle. En gros, ça veut dire : "Je te lèche, car je te connais, je t’apprécie, et je mélange mes odeurs aux tiennes et inversement". Les léchages se font surtout au niveau de la tête et du cou. Cela participe donc à la cohésion sociale, mais aussi se produit parfois après un conflit pour apaiser les tensions.



Les 5 raisons pour lesquelles un chat peut lécher son propriétaire

1/ Pour resserrer les liens. Cela peut aussi être considéré comme un compliment, car le chat se sent en confiance, en sécurité.



2/ Une autre raison peut aussi être le goût de la peau, et la présence de sels minéraux contenus dans la transpiration. En quelque sorte, le chat fait votre toilette.



3/ Il marque ainsi son territoire, en déposant des molécules organiques sur vous.



4/ Il veut attirer votre attention, que vous vous occupiez de lui.



5 / il calme ainsi son anxiété.

A quoi faut-il être attentif ?

Chez certains chats, le léchage peut devenir compulsif, obsessionnel. Et bien souvent cela traduit souvent un chat stressé, anxieux.

S'il n'y a pas de stress sous-jacent, ce comportement peut tout de même devenir pesant (par exemple la nuit). Pour limiter ce comportement, il ne faut pas repousser le chat (surtout si lui est dans une démarche amicale, de confiance absolue) mais détourner son attention vers autre chose : une partie de jeu, une interaction, pour maintenir cette cohésion, mais qu’elle s’exprime différemment.



Et pour nos auditeurs, le léchage est un comportement très individuel, donc ce n’est pas parce que votre chat ne vous lèche pas qu’il ne vous aime pas !

