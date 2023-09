Peut-on apprendre à son chat à marcher en laisse ?

On a deux grandes populations de chats en France : les chats qui ont un accès à l’extérieur, peuvent aller chasser, explorer le monde, mais aussi se faire renverser par une voiture, se battre, se faire empoisonner... Et les chats d’intérieur, qui vivent vraiment plus longtemps car exposés à moins de danger, mais qui peuvent trouver le temps long et n’auront jamais la chance de fouler l’herbe. Alors pour mixer les deux, et bien pourquoi pas promener votre chat en laisse, pour leur offrir de nouvelles stimulations, de nouveaux horizons et les bienfaits du "prendre l’air".



Si l’apprentissage (parce que c’en est un) est possible pour la plupart des chatons, votre chat sera peut-être une exception. Si d’ores et déjà vous vous dites que vous avez peur de sa réaction avec le harnais/la laisse, que vous vous dites que ça pourrait peut-être le stresser, écoutez votre intuition ! On ne force jamais un chat au risque de détériorer la relation et créer du stress.

Quels accessoires utiliser et comment apprendre à son chat à marcher en laisse ?

On oublie les colliers ! Grâce à ses capacités de contorsion, il pourrait vite s’en débarrasser et pour peu qu’il ait eu peur, s’enfuir ! Il faut un harnais pour chat ou ce qu’on appelle un gilet ou veste de marche, qui épouse bien la forme du corps, maintient l’animal sans le saucissonner non plus. Vous devez pouvoir passer 2 doigts au niveau du cou et de la poitrine.

Ensuite il va falloir habituer très progressivement votre chat : à l’objet que vous placerez dans son environnement, à raison de caresses et de friandises quand il s’y intéresse. Puis vous allez essayer de lui mettre. S’il se débat trop, on recommence calmement plus tard, on ne force pas !



Quand le chat est à l’aise avec son harnais, attachez la laisse et laissez le gambader dans la maison avec (on n’utilise pas une laisse rétractable avec la grosse poignée en plastique). Puis vous allez pouvoir commencer à l’amener tout doucement dehors.

Les recommandations indispensables

- Ne cherchez pas tout de suite à faire le tour du pâté de maison, au départ, limitez vous à de toutes petites sorties, dans le jardin si vous en avez un, en respectant le rythme de votre chat.



- Privilégiez les sorties à des horaires calmes (circulation / passants / chiens en laisse).

- Ne le laissez pas grimper aux arbres alors qu’il est en laisse, ça pourrait être dangereux.

- De même, n’attachez pas la laisse quelque part dehors avec votre chat sans surveillance, si quelque chose l’effraie, il pourrait prendre peur et s’emmêler dangereusement.

- Soyez très attentifs aux moindres signes d’inconfort.