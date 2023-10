Comment bien choisir la caisse de transport de son chat ?

C’est un des indispensables quand on a un chat à la maison : la caisse de transport ou le panier. Pour pouvoir aller chez le vétérinaire, l’emmener en vacances ou en cas de déménagement par exemple. Il existe des sacs à dos transparents ou avec une bulle pour la tête du chat. Même si ça part d’un bon principe, "mon chat pourra voir ce qu’il se passe dehors", l’effet est totalement contraire : votre chat peut se sentir dans une position vulnérable et donc inconfortable. Se cacher fait partie des besoins indispensables à offrir à son chat, et là, il est exposé aux yeux de tout le monde, sans aucun moyen de s’y soustraire. Pour peu que votre chat soit un peu stressé, craintif, c’est un calvaire que vous lui faites vivre. Et tous les « sacs de transport » en tissu ne se tiennent pas forcément très bien



Certes avec les paniers en osier, on se dit qu’on ne contribue pas au "tout plastique" et que c’est plus respectueux pour l’environnement, et c’est vrai qu’ils sont assez beaux donc ne jurent pas quand on les laisse exposés chez soi. Mais plusieurs problèmes : très compliqué avec l’ouverture ronde d’aller chercher le chat dedans s’il ne veut pas sortir et il peut facilement se coincer les griffes dans l’entremêlement de l’osier. Et si il fait ses besoins ou vomit dedans, pour nettoyer c'est très compliqué.

La caisse en plastique classique reste l'idéal

C’est presque la moins chère du marché, et c’est la plus pratique, pour le transport et pour le nettoyage et pour respecter les besoins du chat de se sentir en sécurité. Prenez celle dont la partie supérieure peut se déclipser de la partie inférieure facilement. Ça peut faciliter l’examen clinique par le vétérinaire en consultation si votre chat ne veut pas sortir de la caisse. Vérifiez bien que les attaches sont fixes et solides, pour éviter que la caisse ne se désolidarise alors que vous êtes en train de marcher dans la rue et que le chat ne prenne la poudre d’escampette.



Quand vous enlevez la partie supérieure, faites attention que la grille métallique de devant ne tombe pas bruyamment, ça pourrait être vécu comme un moment traumatisant pour votre chat. Enfin, même si elle n’est pas très jolie, trouvez un endroit chez vous pour y laisser en permanence la caisse et pour que votre chat y ait accès. Il faut qu’elle fasse partie de son quotidien. Si vous ne la sortez que pour aller chez le vétérinaire, je peux vous garantir que votre chat n’ira jamais de son plein grès.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info