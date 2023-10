Quels fruits et légumes d'automne peut-on donner à son chien ?

L'automne est la saison du raisin et on pourrait être tenté, facilement, d’en donner un grain par-ci par-là à son chien (ou son chat d’ailleurs). Or le raisin fait partie des aliments interdits ! Leur toxicité n’est pas encore élucidée, mais ça peut entraîner une insuffisance rénale ! C’est aussi la saison des fruits secs comme les noix. Je vous déconseille d’en donner à votre chien pour plusieurs raisons :

1/ c’est très gras, et généralement, on a plus besoin de limiter l’apport en lipide que de le revoir à la hausse.

2/ Sur les noix tombées au sol dans votre jardin peut se développer des mycotoxines, des toxines de champignons, dangereuses pour le chien avec des risques digestifs, voire neurologiques.

3/ Si votre chien s’amuse à croquer lui-même des noix dans le jardin, s’il y a pris goût, il peut risquer, s’il en avale une, l’occlusion intestinale.

4/ Les noix de macadamia sont, elles, toxiques en elles-mêmes donc je préfère vous dire : on évite toutes les noix.

Certains fruits et légumes d'automne sont d'excellents à-côtés pour son chien

Dans la catégorie des fruits, des petits morceaux de pommes ou de poires pourront régaler votre chien. La pomme va apporter des fibres alimentaires, qui participeront à favoriser un bon transit intestinal, et des vitamines A et C, mais aussi des anti-oxydants, notamment des polyphénols, qui ont des fonctions protectrices des cellules.



La poire a, à peu près, les mêmes vertus. Je vous conseille de la donner avec la peau (rincée auparavant) car elle contient 20 fois plus de polyphénols que la chaire. Attention cependant, pomme et poire sont très sucrées, donc ça doit rester "avec modération".



Certains chiens raffolent des courges : potiron, butternut … sous toutes leurs formes. Crues, c’est l’occasion aussi de mastiquer et les chiens adorent ça. Les courges regorgent de béta-carotènes, excellents pour la vision, lutter contre les effets du vieillissement, et pour booster le système immunitaire.

Elles sont aussi riches en zinc, en potassium et en fer, donc ça en fait presque un super-aliment !

