Pourquoi la mer du Nord était-elle devenue fluorescente ?

C'est un phénomène impressionnant, qui se produit habituellement en mer de Chine. Mais le 30 juin dernier, ce sont les Européens qui ont eu l'occasion de l'observer sur les rives de la mer du Nord.

Les eaux se sont mises à briller d'une lueur bleutée, fluorescente et presque fantomatique. Une lumière qui tranche dans la nuit noire et donne au paysage un aspect surréaliste, un peu à l'image de la plage de sable rose que l'on peut admirer en Crète.

Sur Twitter, nombreux sont les Belges et Néerlandais qui ont partagé des photos de cette apparition, nommée "blue tears" ("larmes bleues" en anglais). Mais si cette vue splendide, presque romantique, mérite d'être immortalisée par les meilleurs photographes, elle cache en revanche une réalité biens moins glamour.

IS ER ZEEVONK VANAVOND? Deze vraag krijgen we vaak. Het antwoord: geen idee, het is niet voorspelbaar. Advies: ga ná schemertijd op zeevonk jacht en laat je verrassen¿



¿ @kamstra_raymond #zeevonk — Zeevonk Alert (@ZeevonkAlert) 30 juin 2019

Une lueur due à la peur

Cette lueur bleue est en réalité due à la présence de plancton, et plus précisément de Noctiluca scintillans. Ces organismes unicellulaires sont présents dans toutes les eaux côtières du monde. Ils émettent de lueur bleue à de rares occasions : lorsqu'ils sont dérangés, comme par des nageurs, des vagues particulièrement puissantes ou des bateaux.

Mais le problème est que ce type de manifestation est de plus en plus fréquent. Les lueurs bleues surviennent plus souvent qu'auparavant, notamment en mer de Chine, comme le démontre une étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters. Une augmentation qui traduit une prolifération de ce plancton, qui se nourrit principalement d'algues.

La pollution marine en cause

Or, en se nourrissant, le Noctiluca scintillans devient dangereux : il libère des substances toxiques pour la biodiversité sous-marine, et respire l'oxygène présent dans l'océan, jusqu'à en priver les autres espèces.



Chanmin Hu, océanographe à l'Université de Floride du Sud, a expliqué au média spécialisé LiveSciences que le plancton a gagné de plus en plus d'ampleur ces dernières années, notamment entre 2013 et 2017. Une tendance qui n'est pas près de s'inverser.



Si la raison de cette prolifération n'est pas encore prouvée, les chercheurs soupçonnent une augmentation de la pollution marine, notamment par les engrais issus de l'agriculture régulièrement déversés dans la mer de Chine orientale.