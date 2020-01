publié le 30/01/2020 à 06:35

Chaque année, un chiffre de plus en plus glaçant. La Fondation Abbé-Pierre dévoile ce jeudi 30 janvier son 25e rapport sur le mal-logement. Le constat est alarmant : les personnes seules représentent 65% des sans domicile.

En effet, un Français sur cinq est touché par la crise du logement. La situation se complique d'autant plus lorsque l'isolement rentre en compte. Si 143.000 personnes sont aujourd'hui à la rue en France, les "solos" font face à une pénurie de petits logements, qui sont de surcroît plus chers que les autres au m².

Delphine, 42 ans, sans-abris, vient d'intégrer un foyer d'urgence près de Valenciennes : "On peut discuter, on se sent compris et ici ils soutiennent tout le monde". Sans emploi depuis neuf mois et à la rue, elle espère s'en sortir pour accueillir ses deux fils: "C'est la solution de dernier recours, c'est des gens qui sont à la rue déjà depuis longtemps. Ma fierté, personne ne me l’enlèvera. Notre crédibilité est mise à l'épreuve car les propriétaires veulent des garants, donc ce n'est pas toujours facile", déclare Delphine.

Gilles Henry de la Fondation Abbé-Pierre de Valenciennes, le reconnaît : "Il faut une force de caractère terrible. Sans toit on est pas en capacité de travailler". Heureusement, la solidarité peut parfois permettre de tenir. Delphine estime avoir eu de la chance : à la rue, une étudiante a finalement accepté de l'héberger chez elle.

