publié le 13/08/2020 à 12:34

"En raison des forts orages, les sapeurs-pompiers ont effectué plus de 250 interventions qui ont nécessité l'engagement de 130 pompiers et 110 engins de secours", indique le Préfet du Calvados sur Twitter. De fait, les pompiers ont réalisé, mercredi 12 août dans la nuit, plus de 250 interventions en raison des orages.

Des intempéries qui ont perturbé la circulation des trains en direction de la Normandie pendant plusieurs heures mercredi soir "à la suite de la chute d'un arbre sur des câbles électriques dans le secteur de Houdan (Yvelines)", a annoncé la SNCF.

Les prévisions météorologiques faisaient état d'une "situation fortement orageuse d'été, nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque notable d'occurrence de phénomènes violents", détaille BFM TV. Météo-France a toutefois estimé que "les orages deviennent progressivement moins virulents" et annonçait la "fin de vigilance orange "orages" pour 25 départements" de l'ouest et du sud-ouest de la France.