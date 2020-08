Météo en France : un ciel orageux ce jeudi 13 août

publié le 13/08/2020 à 06:06

Les orages vont perdurer sur une bonne partie du pays, en particulier au nord de la Loire. ne dépression venue du Golfe de Gascogne devrait apporter de l'air frais sur la partie ouest du pays, pendant que l'est sera toujours soumis à de fortes chaleurs.

Des averses orageuses vont se déclencher dès le matin de la Bretagne aux Pays de la Loire et au Centre-Val de Loire. Elles deviendront plus fréquentes l'après-midi, avec un fort vent d’ouest sur le littoral. Le matin, les températures seront comprises entre 17 à 19°C et l'après-midi entre 23 à 25°C.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse, le soleil resplendira dans un ciel dégagé, qui va se voiler dans la vallée du Rhône. Quelques orages peuvent éclater sur les Alpes-du-sud.

Dans le Sud-Ouest, le temps sera plus frais que hier, rafraîchi par quelques averses orageuses : il devrait faire 23°C au pied des Pyrénées.