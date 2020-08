Canicule : à quand la fin des grandes chaleurs ?

publié le 12/08/2020 à 18:13

Pour une fois, la pluie est espérée. La France vit une période de canicule depuis le début du mois d'août 2020, avec des chaleurs dépassant parfois les 40 degrés. Mais les températures recommencent à baisser, en ce mercredi 12 août, et l'ensemble des départements devraient être revenus à la normale jeudi.



Plus aucun département français n'est placé en vigilance rouge pour la canicule. Il en reste cependant 44 en orange, ce qui signifie qu'il faut rester "très vigilant", et 11 en jaune, ce qui exige d'être "attentif".

L'ouest du pays est désormais en vert s'agissant de la canicule, les températures étant redescendues en-dessous des 30 degrés. Il faudra maintenant faire place aux averses : Météo-France a classé, ce mercredi 12 août, 47 départements en vigilance orange aux orages, et 42 de plus en jaune.



La Chaîne Météo annonce que la canicule sera définitivement terminée d'ici le jeudi 13 août, dans la journée, sur la plupart du territoire. Dans une partie de l'Est et du Sud-est, il faudra cependant attendre la soirée.

#canicule2020 : 🌡️à quand la fin ? c'est LA question que vous vous posez peut-être 🥵 En tous cas, voici la réponse, et courage à tous ceux qui supportent difficilement ces fortes chaleurs. pic.twitter.com/t1vqFMhkxk — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 11, 2020