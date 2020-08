publié le 12/08/2020 à 07:11

Météo France a placé au total 76 départements en vigilance orange orages et/ou canicule ce mercredi 12 août. 44 départements sont concernés par une alerte canicule et 47 pour orages. Certains départements sont placés en vigilance pour les deux phénomènes.

C'est donc la fin de la vigilance rouge pour 15 départements du nord de la France. Les départements en rouge sont passés en orange. La Gironde, qui était jusque là en jaune, passe en orange à cause des orages. La vigilance diminue en revanche en Charente, en Vendée et dans la Vienne, qui passent en jaune. En Charente et dans la Vienne, Météo France surveillait la canicule. En Vendée, c'était les orages.

En pratique, sont en vigilance orange pour orages : l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Landes, le Gers, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Gironde, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, l'Aveyron, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Creuse, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Finistère, les Cotes-d'Armor, l'Ile-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, le Loir-et-Cher, l'Orne, le Calvados, la Manche, l'Eure, la Seine-Maritime.

La canicule reste préoccupante dans le Pas-de-Calais, le Nord, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, la Côte-d'Or, l'Aube, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Haute-Marne, la Saône-et-Loire, l'Allier, la Loire, l'Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, les Vosges et la Haute-Loire.

Les départements qui sont en vigilance orange pour les deux phénomènes sont : le Cantal, le Loiret, l'Eure-et-Loir, les Yvelines, le Val d'Oise, Paris, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, l'Oise, la Somme, l'Aisne et le Cher.

Les orages gagnent du terrain

Cet après-midi aux alentours de 16 heures, Météo France a relevé des températures de l'ordre de 35 à 36°C sur l'Île de France, la Champagne, la Lorraine et Franche-Comté, et de l'ordre de 32 à 34°C sur les Hauts de France et la Haute-Normandie.

La canicule doit se prolonger sur le nord et l'est du pays, mais les températures vont commencer à baisser par l'ouest, grâce aux orages. Vendredi devrait signer la fin de l'épisode caniculaire dans toutes les régions.

Quant aux orages, ils seront forts et localisés d'abord sur la façade Atlantique. Ils vont s'intensifier et remonter vers la Bretagne dans l'après-midi. Ils reprendront aussi sur le Grand-Sud-Ouest, le Massif Central, et se décaler vers le Centre. Ils gagneront enfin l’Île-de-France et les Hauts-de-France dans la soirée. Beaucoup de pluie, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent sont attendues.

Les orages continueront à gagner le pays jeudi et plusieurs départements placés en jaune doivent aussi être attentifs, précise Météo France.