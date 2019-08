publié le 11/08/2019 à 10:11

La ciel va de nouveau gronder dans le Sud-Est. Météo France place quatre départements en vigilance orange aux orages ce dimanche 11 août. Le temps sera par ailleurs pluvieux sur le Sud-Ouest, puis sur le Centre-Est, selon les prévisions.

Sont concernés par la vigilance orange : la Drôme (26), l'Isère (38), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74).

Une nouvelle dégradation pluvieuse venant d'Espagne gagne la Nouvelle Aquitaine en matinée. Les pluies sont modérées, parfois orageuses sur le Pays basque. Vers la mi-journée les pluies gagnent le Centre, puis se décalent sur le Massif central, la Bourgogne et le Grand Est l'après-midi. Les pluies sont soutenues et orageuses avec risque de grêle, en Auvergne en particulier.

"Cet après-midi et ce soir, sur les départements placés en vigilance orange, des orages sont prévus. Ceux-ci pourront s'accompagner de fortes précipitations (de l'ordre de 30 mm/h), de fortes rafales de vent (avoisinant les 100 km/h), de la grêle et d'une forte activité électrique", précise Météo France.

Il fera moins moins chaud en France ce dimanche. Les températures sont souvent en baisse. Les minimales vont de 10 à 15 degrés sur une grande moitié nord, 14 à 23 au sud. Les maximales varient entre 20 et 24 degrés sur la moitié ouest et le Nord-Est, avec des pointes à 27 en plaine d'Alsace, et entre 26 et 33 degrés sur un petit quart sud-est, avec encore des pointes à 35 ou 36 degrés dans l'arrière-pays provençal.

Météo France place 4 départements de l'Est en vigilance orange aux orages Crédit : Météo France